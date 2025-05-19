Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де ризик ударів

Армія Росії знову атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, є ризик ударів.

Перші дрони зайшли у повітряний простір країни після 23:00 в неділю, 18 травня. О 23:56 військові повідомили про рух БпЛА в східній та центральній частинах Харківської області курсом на захід. Також дрони рухалися у північній частині Сумської області в західному напрямку. Станом на 01:13 ворожі "Шахеди" рухалися: у північній та центральній частинах Сумської області, курс західний;

у північно-східній частині Харківської області, курс західний;

східніше Запоріжжя, курс північно-західний;

у східній частині Дніпропетровської області, курс південний. О 01:44 військові повідомили про рух дронів з Сумської на Полтавську область, а також із Запорізької в напрямку Дніпропетровської області. Станом на 02:09 російські ударні дрони рухалися: східніше Ніжина (Чернігівська область), курс південно-західний;

у південній частині Чернігівської, курсом на Київську область;

з Сумської області, курсом на Полтавську і Чернігівську області;

в північній частині Полтавської області, курс південно-західний;

у північно-східній частині Харківської області, курс західний;

західніше Дніпра, курс північний;

західніше Запоріжжя, курс північно-західний. Станом на 02:19 карта повітряних тривог України виглядала так: