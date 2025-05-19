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Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де ризик ударів

Понеділок 19 травня 2025 01:22
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Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де ризик ударів Фото: російські терористи знову атакують Україну дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія Росії знову атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, є ризик ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.

Перші дрони зайшли у повітряний простір країни після 23:00 в неділю, 18 травня.

О 23:56 військові повідомили про рух БпЛА в східній та центральній частинах Харківської області курсом на захід. Також дрони рухалися у північній частині Сумської області в західному напрямку.

Станом на 01:13 ворожі "Шахеди" рухалися:

  • у північній та центральній частинах Сумської області, курс західний;
  • у північно-східній частині Харківської області, курс західний;
  • східніше Запоріжжя, курс північно-західний;
  • у східній частині Дніпропетровської області, курс південний.

О 01:44 військові повідомили про рух дронів з Сумської на Полтавську область, а також із Запорізької в напрямку Дніпропетровської області.

Станом на 02:09 російські ударні дрони рухалися:

  • східніше Ніжина (Чернігівська область), курс південно-західний;
  • у південній частині Чернігівської, курсом на Київську область;
  • з Сумської області, курсом на Полтавську і Чернігівську області;
  • в північній частині Полтавської області, курс південно-західний;
  • у північно-східній частині Харківської області, курс західний;
  • західніше Дніпра, курс північний;
  • західніше Запоріжжя, курс північно-західний.

Станом на 02:19 карта повітряних тривог України виглядала так:

Росіяни запустили &quot;Шахеди&quot; в напрямку України: де ризик ударів

Повітряні атаки РФ

Російські терористи продовжують обстріли населених пунктів України як біля лінії фронту, так і в глибокому тилу.

У неділю, 18 травня, агресор скинув авіабомбу на Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки постраждали цивільні жителі.

Минулої ночі росіяни випустила в напрямку України найбільшу кількість БпЛА за весь період повномасштабної війни - 273 одиниці.

З них близько 150 були скеровані на Київську область, зокрема на міста Васильків та Обухів. Внаслідок обстрілу є загибла і поранені серед місцевих жителів.

Детальніше про масовану нічну атаку дронів та її наслідки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Війна в Україні Атака дронів
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