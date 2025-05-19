Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов

Армия России снова атакует Украине дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, есть риск ударов.

Первые дроны зашли в воздушное пространство страны после 23:00 в воскресенье, 18 мая.

В 23:56 военные сообщили о движении БпЛА в восточной и центральной частях Харьковской области курсом на запад. Также дроны двигались в северной части Сумской области в западном направлении.

По состоянию на 01:13 вражеские "Шахеды" двигались:

в северной и центральной частях Сумской области, курс западный;

в северо-восточной части Харьковской области, курс западный;

восточнее Запорожья, курс северо-западный;

в восточной части Днепропетровской области, курс южный.

В 01:44 военные сообщили о движении дронов из Сумской на Полтавскую область, а также из Запорожской в направлении Днепропетровской области.

По состоянию на 01:42 карта воздушных тревог Украины выглядела так: