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Росіяни запустили нові групи "Шахедів": де загроза удару

Субота 02 листопада 2024 01:31
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Росіяни запустили нові групи "Шахедів": де загроза удару Фото: росіяни хвилями запускають ударні дрони в напрямку України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Дронова атака проти України триває. Російські терористи запустили нові групи ударних безпілотників з північного сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 23:36 військові повідомили про рух "Шахедів" із Сумської в напрямку Полтавської області.

Також нова група дронів із Курської області рухається в напрямку Сум.

До того ж, БпЛА виявлені у Харківській області, продовжують рух на південь.

О 0:14 "Шахеди" виявлені у Сумській області, продовжують курс на південний захід.

Безпілотники у Полтавській області рухаються в напрямку Миргорода та Полтави.

"Шахеди" рухаються з Харківської у напрямку Дніпропетровської області.

О 1:06 Повітряні сили повідомили про нову групу "Шахедів" на півночі Сумської області, рухається курсом на південь.

Також помічені БпЛА на півдні Сумської області курсом на захід.

До того ж, "Шахеди" на півночі, півдні, у центрі Полтавської області, рухаються у напрямку Черкаської області.

Дрони на межі Полтавської та Дніпропетровської областей, рухаються курсом на південний захід.

Наразі мапа повітряних тривог України виглядає так:

Росіяни запустили нові групи &quot;Шахедів&quot;: де загроза удару

Обстріли України

Перша хвиля дронів почала залітати у повітряний простір України близько 19:00 вечора 1 листопада. В низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.

Згодом один з БпЛА влучив у багатоповерховий будинок у Сумах. Є поранені серед жителів.

Також у Сумській області сталося аварійне вимкнення електроенергії. Ймовірно, причиною стали нещодавні удари БпЛА по енергооб'єктах області.

Крім того, у другій половині дня 1 листопада в Харкові агресор вдарив ракетами ЗРК С-400 по будинку, в якому розміщувалися поліцейські. За останніми даними, внаслідок атаки постраждали 40 правоохоронців, один поліцейський загинув.

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