Россияне запустили новые группы "Шахедов": где угроза удара
Дроновая атака против Украины продолжается. Российские террористы запустили новые группы ударных беспилотников с северо-востока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В 23:36 военные сообщили о движении "Шахедов" из Сумской в направлении Полтавской области.
Также новая группа дронов из Курской области движется в направлении Сум.
К тому же, БпЛА обнаружены в Харьковской области, продолжают движение на юг.
В 0:14 "Шахеды" обнаружены в Сумской области, продолжают курс на юго-запад.
Беспилотники в Полтавской области движутся в направлении Миргорода и Полтавы.
"Шахеды" движутся из Харьковской в направлении Днепропетровской области.
В 1:06 Воздушные силы сообщили о новой группе "Шахедов" на севере Сумской области, движется курсом на юг.
Также замечены БпЛА на юге Сумской области курсом на запад.
К тому же, "Шахеды" на севере, юге, в центре Полтавской области, движутся в направлении Черкасской области.
Дроны на границе Полтавской и Днепропетровской областей, движутся курсом на юго-запад.
В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:
Обстрелы Украины
Первая волна дронов начала залетать в воздушное пространство Украины около 19:00 вечера 1 ноября. В ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.
Впоследствии один из БпЛА попал в многоэтажный дом в Сумах. Есть раненые среди жителей.
Также в Сумской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Вероятно, причиной стали недавние удары БпЛА по энергообъектам области.
Кроме того, во второй половине дня 1 ноября в Харькове агрессор ударил ракетами ЗРК С-400 по дому, в котором размещались полицейские. По последним данным, в результате атаки пострадали 40 правоохранителей, один полицейский погиб.
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