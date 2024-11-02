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Россияне запустили новые группы "Шахедов": где угроза удара

Суббота 02 ноября 2024 01:31
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Россияне запустили новые группы "Шахедов": где угроза удара Фото: россияне волнами запускают ударные дроны в направлении Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Дроновая атака против Украины продолжается. Российские террористы запустили новые группы ударных беспилотников с северо-востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 23:36 военные сообщили о движении "Шахедов" из Сумской в направлении Полтавской области.

Также новая группа дронов из Курской области движется в направлении Сум.

К тому же, БпЛА обнаружены в Харьковской области, продолжают движение на юг.

В 0:14 "Шахеды" обнаружены в Сумской области, продолжают курс на юго-запад.

Беспилотники в Полтавской области движутся в направлении Миргорода и Полтавы.

"Шахеды" движутся из Харьковской в направлении Днепропетровской области.

В 1:06 Воздушные силы сообщили о новой группе "Шахедов" на севере Сумской области, движется курсом на юг.

Также замечены БпЛА на юге Сумской области курсом на запад.

К тому же, "Шахеды" на севере, юге, в центре Полтавской области, движутся в направлении Черкасской области.

Дроны на границе Полтавской и Днепропетровской областей, движутся курсом на юго-запад.

В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Россияне запустили новые группы &quot;Шахедов&quot;: где угроза удара

Обстрелы Украины

Первая волна дронов начала залетать в воздушное пространство Украины около 19:00 вечера 1 ноября. В ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.

Впоследствии один из БпЛА попал в многоэтажный дом в Сумах. Есть раненые среди жителей.

Также в Сумской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Вероятно, причиной стали недавние удары БпЛА по энергообъектам области.

Кроме того, во второй половине дня 1 ноября в Харькове агрессор ударил ракетами ЗРК С-400 по дому, в котором размещались полицейские. По последним данным, в результате атаки пострадали 40 правоохранителей, один полицейский погиб.

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