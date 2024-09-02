UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни запустили в напрямку України ударні дрони: де оголошено тривогу

Фото: росіяни знову атакують Україну дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у понеділок, 2 вересня, армія РФ знову атакує Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, наразі група дронів спостерігається в Сумській області. Цілі рухаються на захід у напрямку Чернігівської області.

О 23:34 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА для Харківської області.

Моніторингові пабліки повідомляють про рух дронів із Сумської в напрямку Чернігівської області, із Чернігівської в напрямку Київської області, а також у Куп'янському районі Харківської області.

На даний момент мапа повітряних тривог України виглядає так:

Російські обстріли України

Вранці 2 вересня російські терористи вчинили чергову комбіновану ракетну атаку на Київ. Столицю атакували спочатку ударні дрони, а потім крилаті та балістичні ракети зі стратегічної авіації.

Загалом минулої ночі терористи запустили в напрямку України понад 30 ракет і 23 БпЛА. Через падіння уламків у столиці поранень зазнали троє людей.

Також агресор продовжує тероризувати обстрілами Харків. Днями терористи вдарили по місту гібридною ракетою "Грім-Е1".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України