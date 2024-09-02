Росіяни запустили в напрямку України ударні дрони: де оголошено тривогу

Російські обстріли України

Вранці 2 вересня російські терористи вчинили чергову комбіновану ракетну атаку на Київ. Столицю атакували спочатку ударні дрони, а потім крилаті та балістичні ракети зі стратегічної авіації.

Загалом минулої ночі терористи запустили в напрямку України понад 30 ракет і 23 БпЛА. Через падіння уламків у столиці поранень зазнали троє людей.

Також агресор продовжує тероризувати обстрілами Харків. Днями терористи вдарили по місту гібридною ракетою "Грім-Е1".

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