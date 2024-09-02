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Россияне запустили в направлении Украины ударные беспилотники: где объявлена тревога

Фото: россияне снова атакуют Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в понедельник, 2 сентября, армия РФ снова атакует Украину ударными дронами типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, сейчас группа дронов наблюдается в Сумской области, движутся в западном направлении в Черниговскую область.

В данный момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Российские обстрелы Украины

Утром 2 сентября российские террористы совершили очередную комбинированную ракетную атаку на Киев. Столицу атаковали сначала ударные дроны, а затем крылатые и баллистические ракеты со стратегической авиации.

Всего террористы запустили в направлении Украины более 30 ракет и 23 БпЛА. Из-за падения обломков ранения получили трое гражданских людей.

Также агрессор продолжает терроризировать обстрелами Харьков. На днях террористы ударили по Харькову гибридной ракетой "Гром-Е1".

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Война России против Украины