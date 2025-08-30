Росіяни запустили в напрямку України крилаті ракети "Калібр"

"Зафіксовані пуски калібрів з району Новоросийська", - зазначили військові о 03:28.

Зазначимо, що пуски відбулися на тлі масштабної атаки ударними дронами майже по всій території країни, а також загрози ударів балістикою.

Оновлено 03:55

У Повітряних силах повідомили про рух крилатих ракет у напрямку міста Дніпро.

"Дніпро в укриття", - зазначили військові.

Також повідомляється про рух ракети в напрямку Запоріжжя.

"Калібр" (рос. ОКР "Калибр") - сімейство крилатих ракет, розроблених в ОКБ-8 (НПО "Новатор"﻿), Росія (СРСР). Протикорабельна крилата ракета цього сімейства має кодове позначення НАТО SS-N-27 "Sizzler", для ураження наземних цілей — SS-N-30. Експортні варіанти комплексу мають назву Club (Club-A, Club-M, Club-K, Club-S).

Ймовірно, що на деякі модифікації ракет цього сімейства можливе встановлення ядерної бойової частини.

Ракети сімейства "Калібр" були створені на основі двох проєктів: стратегічної ядерної крилатої ракети 3М10, розробленої в СМКБ "Новатор" у період з 1975 по 1984 рік, з бойовим радіусом 2500 км, а також конкурсу протикорабельних ракет "Альфа" (ОКР "Бірюза").