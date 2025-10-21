UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни запустили в напрямку України дрони "Шахед": де загроза ударів

Ілюстративне фото: військовослужбовець ЗСУ збиває ворожі безпілотники (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У ніч на вівторок, 21 жовтня, російські загарбники запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог.

Після невеликої перерви з півночі понеділка, росіяни знову атакують ударними безпілотниками кілька регіонів України.

Станом на 02:08 ворожі дрони рухалися:

  • в Шосткинському районі Сумщини, курс південний/південно-західний;
  • у східній частині Чернігівщини, курс південно-західний;
  • східніше Чернігова, постійно змінювали напрямок руху.

О 02:47 російські "Шахеди" фіксувалися:

  • у північній частині Сумщини, курс південний.
  • в центральній та північній частинах Чернігівщини, курс південний.
  • у Криворізькому районі Дніпропетровщини, курс північний.

О 03:14 БпЛА розвернулися і взяли курс у напрямку Полтавської області з північного та південного напрямків. Моніторингові пабліки повідомляють про наближення дронів до міста Кременчук.

О 03:30 безпілотники рехулися південніше Кременчука, курс північно-західний.

О 03:32 виявлено БпЛА на Чернігівщині, курс південний/південно-західний.

О 04:03 зафіксовано рух дронів з Чернігівщини, курсом на Бориспільський район Київщини.

О 04:14 дрони в Чернігівському районі, курсом на Гончарівське.

О 04:27 виявлені безпілотники у Черкаській області, курсом на Смілу.

Станом на 04:01 карта повітряних тривог України виглядала так:

Повітряні удари Росії

Близько півночі у Харкові пролунала серія потужних вибухів. Агресор скинув на місто чотири керовані авіабомби, у двох районах пошкоджено багато житлових будинків та є постраждалі.

Ввечері у понеділок, 20 жовтня, росіяни пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури в Чернігівській області, через що низка районів Київської та Чернігівської областей залишилися без електроенергії. Перебої зі світлом зафіксовані також у Чернігові.

Крім того, ворог атакував ракетами і безпілотниками Павлоградський район на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктурний об'єкт, постраждали 16 людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніАтака дронівРакетна атака