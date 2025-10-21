Россияне запустили в направлении Украины дроны "Шахед": где риск ударов

Воздушные удары России

Около полуночи в Харькове прогремела серия мощных взрывов. Агрессор сбросил на город четыре управляемые авиабомбы, в двух районах повреждены множество жилых домов и есть пострадавшие.

Вечером в понедельник, 20 октября, россияне повредили объект энергетической инфраструктуры в Черниговской области, из-за чего несколько районов Киевской и Черниговской областей остались без электроэнергии. Перебои со светом зафиксированы также в Чернигове.

Кроме того, враг атаковал ракетами и беспилотниками Павлоградский район Днепропетровской области. В результате обстрела поврежден инфраструктурный объект, пострадали 16 человек.