Россияне запустили в направлении Украины дроны "Шахед": где риск ударов

В ночь на вторник, 21 октября, российские захватчики запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.
После небольшого перерыва с полуночи понедельника, россияне снова атакуют ударными беспилотниками несколько регионов Украины.
По состоянию на 02:08 вражеские дроны двигались:
В 02:47 российские "Шахеды" фиксировались:
В 03:14 БпЛА развернулись и взяли курс в направлении Полтавской области с северного и южного направлений. Мониторинговые паблики сообщают о приближении дронов к городу Кременчуг.
В 03:30 беспилотники были обнаружены южнее Кременчуга, курс северо-западный.
В 03:32 обнаружен БпЛА в Черниговской области, курс южный/юго-западный.
В 04:03 зафиксировано движение дронов из Черниговской области, курсом на Бориспольский район Киевской области.
В 04:14 дроны в Черниговском районе, курсом на Гончаривске.
В 04:27 обнаружены беспилотники в Черкасской области, двигаются в направлении Смелы.
По состоянию на 04:01 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Около полуночи в Харькове прогремела серия мощных взрывов. Агрессор сбросил на город четыре управляемые авиабомбы, в двух районах повреждены множество жилых домов и есть пострадавшие.
Вечером в понедельник, 20 октября, россияне повредили объект энергетической инфраструктуры в Черниговской области, из-за чего несколько районов Киевской и Черниговской областей остались без электроэнергии. Перебои со светом зафиксированы также в Чернигове.
Кроме того, враг атаковал ракетами и беспилотниками Павлоградский район Днепропетровской области. В результате обстрела поврежден инфраструктурный объект, пострадали 16 человек.