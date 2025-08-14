Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де ризик ударів

Російські загарбники запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У кількох областях і районах оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карта повітряних тривог України.
О 00:20 військові повідомили про групу ворожих дронів на заході Донецької області, рухаються курсом на північ.
О 01:00 ворожі безпілотники рухалися:
О 01:37 російські "Шахеди" рухалися на півночі Сумської області курсом на південно-східний напрямок.
Також повідомляється про загрозу застосування ударних дронів для міста Суми.
Станом на 01:53 карта повітряних тривог виглядала так:
Ввечері у вівторок, 12 серпня, російські терористи вдарили балістичними ракетами по Кременчуку Полтавської області.
Вранці 13 серпня загарбники обстріляли з артилерії селище Чорнобаївка у Херсонській області. Внаслідок атаки знищено будинок і загинула місцева жителька, ще низку будинків пошкоджено.
Тим часом у Донецькій області через обстріли та активізацію бойових дій на фронті, розширено зоно примусової евакуації сімей з дітьми.
