Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де ризик ударів

Повітряні удари Росії

Ввечері у вівторок, 12 серпня, російські терористи вдарили балістичними ракетами по Кременчуку Полтавської області.

Вранці 13 серпня загарбники обстріляли з артилерії селище Чорнобаївка у Херсонській області. Внаслідок атаки знищено будинок і загинула місцева жителька, ще низку будинків пошкоджено.

Тим часом у Донецькій області через обстріли та активізацію бойових дій на фронті, розширено зоно примусової евакуації сімей з дітьми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.