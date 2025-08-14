Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов

Воздушные удары России

Вечером во вторник, 12 августа, российские террористы ударили баллистическими ракетами по Кременчугу Полтавской области.

Утром 13 августа захватчики обстреляли из артиллерии поселок Чернобаевка в Херсонской области. В результате атаки уничтожен дом и погибла местная жительница, еще ряд домов повреждены.

Тем временем в Донецкой области из-за обстрелов и активизации боевых действий на фронте, расширена зона принудительной эвакуации семей с детьми.

