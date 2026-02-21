Росіяни запустили "Іскандер" та 120 дронів: деталі нічної атаки по Україні

За даними військових, з 18:00 20 лютого до ранку 21 лютого росіяни атакували однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької обл. РФ, а також 120 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Близько 80 із запущених дронів - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.