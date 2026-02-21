Россияне запустили "Искандер" и 120 дронов: детали ночной атаки по Украине

По данным военных, с 18:00 20 февраля до утра 21 февраля россияне атаковали одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской обл. РФ, а также 120 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Около 80 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.