Україну вночі атакували дрони з трьох напрямків: як відпрацювала ППО

У ніч на 29 травня ворог атакував Україну 90-ма ударними безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Влучання дронів зафіксовані у 9 прифронтових локаціях в Сумській, Харківській та Донецькій областях.

Станом на 09:30 протиповітряна оборона (ППО) знешкодила 56 дронів на сході й півночі країни, серед яких:

Особливістю повітряного обстрілу було те, що ворог атакував об’єкти на прифронтових територіях.

Під час обстрілу дрони атакували із напрямків російських міст Міллерово, Орел та Курськ.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни ворог регулярно вдається до обстрілів території України. Для атак терористи застосовують керовані авіаційні бомби (КАБи), безпілотники, артилерію та ракети різних типів. Під удар також часто попадає цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для цивільних.

До обстрілів дронам ворог вдається щоночі. У ніч на 29 травня росіяни шість ракет та 88 дронів.

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