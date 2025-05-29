Україну вночі атакували дрони з трьох напрямків: як відпрацювала ППО
У ніч на 29 травня ворог атакував Україну 90-ма ударними безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час обстрілу дрони атакували із напрямків російських міст Міллерово, Орел та Курськ.
Особливістю повітряного обстрілу було те, що ворог атакував об’єкти на прифронтових територіях.
До відбиття атаки були залучені:
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем;
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:30 протиповітряна оборона (ППО) знешкодила 56 дронів на сході й півночі країни, серед яких:
- 10 були збиті вогневими засобами ураження;
- 46 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Влучання дронів зафіксовані у 9 прифронтових локаціях в Сумській, Харківській та Донецькій областях.
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабної війни ворог регулярно вдається до обстрілів території України. Для атак терористи застосовують керовані авіаційні бомби (КАБи), безпілотники, артилерію та ракети різних типів. Під удар також часто попадає цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для цивільних.
До обстрілів дронам ворог вдається щоночі. У ніч на 29 травня росіяни шість ракет та 88 дронів.
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