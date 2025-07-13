Росіяни запустили чергову хвилю "Шахедів": де загроза ударів

Російські загарбники знову атакують Україну ударними дронами. У низці областей оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи, працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог України.
На даний момент більшість ворожих безпілотників рухаються у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
Зокрема, більшість дронів із Донеччини рухаються по межі Харківщини і Дніпропетровщини північно-західним курсом.
Військові повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Полтавської області, а також для Кам'янського та Дніпровського районів Дніпропетровської області.
Крім того, о 23:02 військові повідомили про входження нових груп дронів на межі Сумщини і Харківщини, курс - південно-західний/південно-східний.
Також ворожі безпілотники рухаються з південного сходу в напрямку міста Павлоград Дніпропетровської області.
О 23:06 повідомлялося про активність розвідувальних дронів противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження у Запорізькій області. Залучено засоби для їх збиття.
О 23:21 військові повідомили про рух російських дронів у напрямку Полтави. Жителям радять пройти в укриття.
Також дрони наближаються з південного сходу до Павлограда і Самара Дніпропетровської області.
Станом на 23:10 карта повітряних тривог України виглядала так:
Російський агресор постійно атакує цивільні населені пункти з повітря.
Так, ввечері у неділю, 13 липня, ворожі безпілотники атакували Полтаву і Полтавську область. Внаслідок удару та збиття цілей, у Полтавській громаді пошкоджено три житлові будинки.
Також росіяни обстріляли дронами місто Самар у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки постраждав місцевий житель.
До того ж, загарбники вдарили безпілотниками по Сумах. Місто частково знеструмлене.
Крім того, ворог обстріляв авіаційними бомбами Слов'янськ. Поранено жінку і дитину.
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