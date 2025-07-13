Росіяни запустили чергову хвилю "Шахедів": де загроза ударів

На даний момент більшість ворожих безпілотників рухаються у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Зокрема, більшість дронів із Донеччини рухаються по межі Харківщини і Дніпропетровщини північно-західним курсом.

Військові повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Полтавської області, а також для Кам'янського та Дніпровського районів Дніпропетровської області.

Крім того, о 23:02 військові повідомили про входження нових груп дронів на межі Сумщини і Харківщини, курс - південно-західний/південно-східний.

Також ворожі безпілотники рухаються з південного сходу в напрямку міста Павлоград Дніпропетровської області.

О 23:06 повідомлялося про активність розвідувальних дронів противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження у Запорізькій області. Залучено засоби для їх збиття.

О 23:21 військові повідомили про рух російських дронів у напрямку Полтави. Жителям радять пройти в укриття.

Також дрони наближаються з південного сходу до Павлограда і Самара Дніпропетровської області.

Станом на 23:10 карта повітряних тривог України виглядала так: