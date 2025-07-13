Ворожі дрони атакували Самар: постраждав молодий чоловік

У місті Самар у Дніпропетровській області внаслідок удару безпілотниками постраждав 25-річний чоловік. Ворожа атака також спричинила значні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

За уточненою інформацією, після вчорашніх атак противника по допомогу до медиків звернулися ще двоє тамтешніх мешканців. Це 15-річний хлопець та 59-річний чоловік.

Як наслідок ударів - постраждала 73-річна жінка. Через обстріли в районі сталося декілька займань. Горіли гараж, вантажівка та сухостій. Загалом вогнем охопило 2 господарські споруди, є й пошкоджені.

Туди ворог скеровував fpv-дрони, важку артилерію, скидав боєприпаси з дронів.

Також, за даними Лисака, сьогодні потерпала Нікопольщина, а саме райцентр, Мирівська, Марганецька, Покровська громади.

У місті Самар через удари ворожими безпілотниками постраждав 25-річний чоловік. Загалом там понівечені інфраструктура, школа, 9 багатоквартирних будинків та 7 авто.

Зауважимо, ми повідомляли, що недільний ранок у місті Самара видався неспокійним: російські удари завдали шкоди цивільній інфраструктурі.

За інформацією джерел РБК-Україна, один із дронів влучив у будівлю ТЦК, однак офіційного підтвердження цієї інформації досі немає.

Зауважимо, що окупанти сьогодні, 13 липня, знову завдавали ударів по Сумах. В результаті ворожих атак частина міста лишилась без світла. Серед критично важливих об'єктів - три лікарні, які також лишились без електропостачання.

Ворог також дроном атакував цивільних, які пересувалися мотоблоком дорогою між громадами.

Внаслідок удару загинув 57-річний чоловік, його брат отримав поранення.

Раніше начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів, що росіяни вдарили дронами по Слов'янську в ніч на 13 липня.

За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, дитсадок і лікарню. Поранено 13-річного хлопчика.

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