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Россияне запустили очередную волну "Шахедов": где риск ударов

Фото: российский агрессор снова атакует Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики снова атакуют Украину ударными дронами. В ряде областей объявлена воздушная тревога, гремят взрывы, работает ПВО.

В настоящий момент большинство вражеских беспилотников движутся в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

В частности, большинство дронов из Донецкой области движутся по границе Харьковской и Днепропетровской областей северо-западным курсом.

Военные сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА для Полтавской области, а также для Каменского и Днепровского районов Днепропетровской области.

Кроме того, в 23:02 военные сообщили о вхождении новых групп дронов на границе Сумской и Харьковской областей, курс - юго-западный/юго-восточный.

Также вражеские беспилотники движутся с юго-востока в направлении города Павлоград Днепропетровской области.

В 23:06 сообщалось об активности разведывательных дронов противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения в Запорожской области. Привлечены средства для их уничтожения.

В 23:21 военные сообщили о движении российских дронов в направлении Полтавы. Жителям рекомендуют пройти в убежища.

Также дроны приближаются с юго-востока к Павлограду и Самару Днепропетровской области.

По состоянию на 23:57 вражеские ударные дроны двигались:

  • новые группы на востоке Харьковской области, курс - западный;
  • в центральной части и на западе Харьковской области, курс - юго-западный/юго-восточный;
  • на востоке и северо-востоке Днепропетровской области, курс - западный/северо-западный;
  • на востоке и юго-востоке Полтавской области, курс - северо-западный;
  • в направлении Чугуева (Харьковская область) с юго-запада;
  • в направлении Миргорода (Полтавская область) с юго-востока.

В 00:20 Воздушные силы сообщили о вхождении новых групп дронов в воздушное пространство Донецкой, Днепропетровской, Сумской и восточной части Харьковской областей. Курс большинства групп - западный.

По состоянию на 23:10 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Воздушные удары РФ

Российский агрессор постоянно атакует гражданские населенные пункты с воздуха.

Так, вечером в воскресенье, 13 июля, вражеские беспилотники атаковали Полтаву и Полтавскую область. В результате удара и ликвидации целей, в Полтавской общине повреждены три жилых дома.

Также россияне обстреляли дронами город Самар Днепропетровской области. В результате атаки пострадал местный житель.

К тому же, захватчики ударили беспилотниками по Сумах. Город частично обесточен.

Кроме того, враг обстрелял авиационными бомбами Славянск. Ранены женщина и ребенок.

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Атака дронов