Россияне запустили очередную волну "Шахедов": где риск ударов

В настоящий момент большинство вражеских беспилотников движутся в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

В частности, большинство дронов из Донецкой области движутся по границе Харьковской и Днепропетровской областей северо-западным курсом.

Военные сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА для Полтавской области, а также для Каменского и Днепровского районов Днепропетровской области.

Кроме того, в 23:02 военные сообщили о вхождении новых групп дронов на границе Сумской и Харьковской областей, курс - юго-западный/юго-восточный.

Также вражеские беспилотники движутся с юго-востока в направлении города Павлоград Днепропетровской области.

В 23:06 сообщалось об активности разведывательных дронов противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения в Запорожской области. Привлечены средства для их уничтожения.

В 23:21 военные сообщили о движении российских дронов в направлении Полтавы. Жителям рекомендуют пройти в убежища.

Также дроны приближаются с юго-востока к Павлограду и Самару Днепропетровской области.

По состоянию на 23:57 вражеские ударные дроны двигались:

новые группы на востоке Харьковской области, курс - западный;

в центральной части и на западе Харьковской области, курс - юго-западный/юго-восточный;

на востоке и северо-востоке Днепропетровской области, курс - западный/северо-западный;

на востоке и юго-востоке Полтавской области, курс - северо-западный;

в направлении Чугуева (Харьковская область) с юго-запада;

в направлении Миргорода (Полтавская область) с юго-востока.

В 00:20 Воздушные силы сообщили о вхождении новых групп дронов в воздушное пространство Донецкой, Днепропетровской, Сумской и восточной части Харьковской областей. Курс большинства групп - западный.

По состоянию на 23:10 карта воздушных тревог Украины выглядела так: