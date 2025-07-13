Росіяни обстріляли Слов'янськ: поранено 13-річного хлопчика
Російські окупанти сьогодні, 13 липня, вдарили по Слов'янську. Внаслідок атаки двоє людей постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха у Facebook.
Лях зазначив, що росіяни вдарили по мікрорайону Лісовий. Унаслідок цього пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки.
"На цей час відомо про двох постраждалих. Один із них - хлопчик 13 років", - додав він.
Атака дронів на Слов'янськ
Нагадаємо, раніше начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів, що росіяни вдарили дронами по Слов'янську в ніч на 13 липня.
За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, дитсадок і лікарню.
При цьому ворог сьогодні вдарив по місту Самар Дніпропетровської області. За інформацією джерел РБК-Україна, росіяни цілили по будівлі територіального центру комплектування.
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