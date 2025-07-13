Росіяни обстріляли Слов'янськ: поранено 13-річного хлопчика

Російські окупанти сьогодні, 13 липня, вдарили по Слов'янську. Внаслідок атаки двоє людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха у Facebook.

"На цей час відомо про двох постраждалих. Один із них - хлопчик 13 років", - додав він.

Лях зазначив, що росіяни вдарили по мікрорайону Лісовий. Унаслідок цього пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки.

Атака дронів на Слов'янськ

Нагадаємо, раніше начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів, що росіяни вдарили дронами по Слов'янську в ніч на 13 липня.

За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, дитсадок і лікарню.

При цьому ворог сьогодні вдарив по місту Самар Дніпропетровської області. За інформацією джерел РБК-Україна, росіяни цілили по будівлі територіального центру комплектування.

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