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Росіяни обстріляли Слов'янськ: поранено 13-річного хлопчика

Слов'янськ, Неділя 13 липня 2025 15:59
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Росіяни обстріляли Слов'янськ: поранено 13-річного хлопчика Ілюстративне фото: у Слов'янську були "прильоти" (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 13 липня, вдарили по Слов'янську. Внаслідок атаки двоє людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха у Facebook.

Лях зазначив, що росіяни вдарили по мікрорайону Лісовий. Унаслідок цього пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки.

"На цей час відомо про двох постраждалих. Один із них - хлопчик 13 років", - додав він.

Атака дронів на Слов'янськ

Нагадаємо, раніше начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів, що росіяни вдарили дронами по Слов'янську в ніч на 13 липня.

За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, дитсадок і лікарню.

При цьому ворог сьогодні вдарив по місту Самар Дніпропетровської області. За інформацією джерел РБК-Україна, росіяни цілили по будівлі територіального центру комплектування.

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