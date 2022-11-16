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Росіяни замінували будівлю управління поліції у Херсоні: довелося підірвати

Ілюстративне фото: росіяни замінували будівлю управління поліції у Херсоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти замінували будівлю Головного управління поліції Херсонської області. Українським спеціалістам довелося її підірвати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нацполіція Ігоря Клименка.

"Російські окупанти замаскували вибухівку в приміщенні. Уникнути підриву було неможливо. Завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав. Це головне. А стіни відбудуємо", - написав він.

За словами Клименка, загалом поліцейські сапери з початку деокупації вже обстежили понад 400 га звільнених територій Херсонської області. Вони вилучили більше 4 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Він також закликав не поспішати повертатися у нещодавно звільнені населені пункти.

Нагадаємо, нещодавно СБУ під час стабілізаційних заходів у Херсоні знайшла засекречені документи ФСБ з інформацією про їхніх агентів-колаборантів.

Окрім того, кореспонденти РБК-Україна побували у звільненому місті та підготували фоторепортаж.

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ХерсонполицияВибух