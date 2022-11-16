Херсон звільнений: як виглядає місто після 7 місяців окупації (фото)

Україна вже кілька днів як повернула контроль над Херсоном, який був під російською окупацією з 2 березня 2022 року. У місті продовжуються стабілізаційні заходи.

Жителі Херсона радіють визволенню від російської окупації, зустрічають військових на центральній площі та фотографуються з українськими прапорами.

Фото: херсонці святкують визволення міста (Віталій Носач/РБК-Україна)

Тут же людям роздають гуманітарну допомогу.

Фото: місцевим мешканцям роздають допомогу (Віталій Носач/РБК-Україна)

Журналістам показали місця, де тримали затриманих херсонців. Зокрема, катівню у слідчому ізоляторі.

Фото: так виглядала катівня у місцевому СІЗО (Віталій Носач/РБК-Україна)

На сьогодні у місті продовжуються стабілізаційні заходи. У тому числі працюють сапери.

Фото: у Херсоні продовжуються стабілізаційні заходи та розмінування (Віталій Носач/РБК-Україна)

Визволення Херсона

Українські війська зайшли до Херсона 11 листопада після того, як противник оголосив про відступ та перекинув сили на лівобережну частину області. Того ж дня у мережі поширилися фото та відео місцевих мешканців, які зривали російську символіку та масово виходили зустрічати визволителів.

Докладніше про те, що відбувалося 11 листопада, читайте у матеріалі "Україна повертається до Херсона: ситуація у місті та області" .

Ситуація у місті

У звільненому Херсоні діє комендантська година з 19:00 до 06:30. Станом на сьогодні відновлюється зв'язок українських мобільних операторів, відновили роботу перші відділення "Ощадбанку" та "ПриватБанку", а також "Укрпошти" та "Нової пошти".

Які залишаються загрози

На думку секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, для Херсона залишаються дві головні загрози - це замінована місцевість та можливі обстріли з лівого берега Дніпра.

"Що стосується збройних сил РФ, які знаходяться на лівому березі Дніпра, якщо вони почнуть обстріли Херсона, нам є чим відповідати. Але з урахуванням їхньої поведінки, ми не можемо на сьогоднішній день забезпечити 100% контроль на території Херсона, тому наголошуємо, не поспішайте повертатися", - зазначив він.

Що задумали росіяни

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російський президент Володимир Путін дав добро на вихід з Херсона за умови, що командувач окупаційних військ Сергій Суровікін зможе захопити всю Донецьку область . Цей момент опосередковано підтверджується великою інтенсивністю наступальних операцій у районі Бахмута та Вугледара.