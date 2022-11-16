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Россияне заминировали здание управления полиции в Херсоне: пришлось взорвать

Иллюстративное фото: россияне заминировали здание управления полиции в Херсоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты заминировали здание Главного управления полиции Херсонской области. Украинским специалистам пришлось его взорвать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацполиция Игоря Клименко.

"Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать подрыва было невозможно. Благодаря сообразительности и сноровке наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим", - написал он.

По словам Клименко, в целом полицейские саперы с начала деоккупации уже обследовали более 400 га освобожденных территорий Херсонской области. Они изъяли более 4 тысяч взрывоопасных предметов.

Он также призвал не спешить возвращаться в недавно уволенные населенные пункты.

Напомним, недавно СБУ во время стабилизационных мероприятий в Херсоне нашла засекреченные документы ФСБ с информацией об их агентах-коллаборантах.

Кроме того, корреспонденты РБК-Украина побывали в освободившемся городе и подготовили фоторепортаж.

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