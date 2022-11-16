Россияне заминировали здание управления полиции в Херсоне: пришлось взорвать

"Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать подрыва было невозможно. Благодаря сообразительности и сноровке наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим", - написал он.

По словам Клименко, в целом полицейские саперы с начала деоккупации уже обследовали более 400 га освобожденных территорий Херсонской области. Они изъяли более 4 тысяч взрывоопасных предметов.

Он также призвал не спешить возвращаться в недавно уволенные населенные пункты.