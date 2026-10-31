ua en ru
Сб, 31 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни залучають до штурмів на Гуляйпільському напрямку найманців з Африки та Азії

11:32 31.10.2026 Сб
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Росіяни залучають до штурмів на Гуляйпільському напрямку найманців з Африки та Азії Фото: росіяни залучають до штурмів на Гуляйпільському напрямку найманців з Африки та Азії (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Російські окупанти залучають до штурмів на Гуляйпільському напрямку завербованих найманців із країн Африки та Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

7-й корпус ДШВ продовжує оборонну операцію на Гуляйпільському напрямку.

Минулого тижня Сили оборони знищили та поранили близько 900 військовослужбовців РФ, що майже на 150 більше, ніж за попередній період, а також це рекордний показник за останні два місяці.

Через значні втрати на передових позиціях росіяни змушені перегруповувати сили, проводити ротації та замінювати підрозділи.

Зокрема, за наявною інформацією, через втрати відбувається заміна у складі 5-ї загальновійськової армії РФ: 57-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади на сили 60-ї окремої мотострілецької бригади.

Після поповнення особового складу ворог намагатиметься відновити інтенсивність штурмових дій.

Основною тактикою росіян залишається інфільтрація малими піхотними групами чисельністю від одного до п'яти військовослужбовців.

Водночас підрозділи у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ фіксують участь у штурмах не лише громадян РФ, а й іноземців. Зокрема, російське командування залучає до бойових дій на напрямку найманців із країн Африки та Азії.

Вербування проходить у класичний спосіб: іноземцю обіцяють цивільну роботу або безпечну контрактну службу.

З прибуттям у них вилучають документи та мобільні телефони, а після позбавлених зв'язку насильницькими методами відправляють на лінію бойового зіткнення.

Так, нещодавно на Гуляйпільському напрямку Сили оборони захопили у полон громадянина Республіки Індонезія, який діяв у складі 39-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

Нагадаємо, нещодавно африканські військовополонені закликали вплинути на російську владу, щоб повернутися додому. Вони записали звернення до учасників саміту Росія-Африка, який відбувся 28-29 жовтня в Москві.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Африка Азія Війська РФ Війна в Україні
Новини
Президент Польщі заявив про силове захоплення трибуналу і скликав консультації
Президент Польщі заявив про силове захоплення трибуналу і скликав консультації
Аналітика
Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур