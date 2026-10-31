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Россияне привлекают к штурмам на Гуляйпольском направлении наемников из Африки и Азии

11:32 31.10.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Россияне привлекают к штурмам на Гуляйпольском направлении наемников из Африки и Азии Фото: россияне привлекают к штурмам на Гуляйпольском направлении наемников из Африки и Азии (Getty Images)
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Российские оккупанты привлекают к штурмам на Гуляйпольском направлении завербованных наемников из стран Африки и Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ .

7-й корпус ДШУ продолжает оборонительную операцию на Гуляйпольском направлении.

На прошлой неделе Силы обороны уничтожили и ранили около 900 военнослужащих РФ, что почти на 150 больше, чем за предыдущий период, а также рекордный показатель за последние два месяца.

Из-за значительных потерь на передовых позициях россияне вынуждены перегруппировать силы, проводить ротации и заменять подразделения.

В частности, по имеющейся информации, из-за потерь происходит замена в составе 5-й общевойсковой армии РФ: 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады на силы 60-й отдельной мотострелковой бригады.

После пополнения личного состава враг постарается восстановить интенсивность штурмовых действий.

Основной тактикой россиян остается инфильтрация малыми пехотными группами численностью от одного до пяти военнослужащих.

В то же время, подразделения в полосе ответственности 7-го корпуса ДШУ фиксируют участие в штурмах не только граждан РФ, но и иностранцев. В частности, российское командование вовлекает в боевые действия по направлению наемников из стран Африки и Азии.

Вербовка проходит классическим способом: иностранцу обещают гражданскую работу или безопасную контрактную службу.

По прибытии у них изымают документы и мобильные телефоны, а после лишенных связи насильственными методами отправляют на линию боевого столкновения.

Так, недавно на Гуляйпольском направлении Силы обороны захватили в плен гражданина Республики Индонезия, действовавшего в составе 39-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

Напомним, недавно африканские военнопленные призвали повлиять на российские власти, чтобы вернуться домой. Они записали обращение к участникам саммита Россия-Африка, состоявшегося 28-29 октября в Москве.

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