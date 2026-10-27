"Допоможіть повернутися": військовополонені з Африки звернулися до учасників саміту в Москві
Африканські військовополонені закликали вплинути на російську владу, щоб повернутися додому. Вони записали звернення до учасників саміту Росія-Африка, який відбудеться 28-29 жовтня в Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис проєкту "Хочу жить".
Військовополонені африканці сподіваються, що майбутній саміт у Москві стане нагодою порушити питання їхнього визволення.
Вони записали відеозвернення, в якому закликали представників африканських держав використати свій вплив на Кремль, щоб допомогти повернути своїх громадян на батьківщину.
За даними Координаційного штабу, Росія активно вербує громадян африканських країн для участі у війні проти України. Проте після потрапляння в полон російська сторона не поспішає включати їх до списків на обмін.
За час повномасштабного вторгнення в український полон потрапили представники 59 країн світу, серед яких громадяни 18 африканських держав. Водночас за весь час РФ не забрала в межах обмінів жодного військовополоненого з Африки.
У Координаційному штабі також нагадали іноземцям, що участь у війні на боці росіян становить пряму загрозу їхньому життю та здоров'ю.
Нагадаємо, Bloomberg писало, що країна-агресорка продовжує вербувати найманців в Африці для війни проти України. При цьому Росія звертається до бідних країн.
Зазначимо, кілька африканських країн звернулися до України з проханням повернути їхніх громадян, які воювали на боці окупантів та опинилися в полоні.