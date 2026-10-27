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"Допоможіть повернутися": військовополонені з Африки звернулися до учасників саміту в Москві

20:12 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
"Допоможіть повернутися": військовополонені з Африки звернулися до учасників саміту в Москві Фото: за весь час війни в полон потрапили громадяни 18 африканських держав (t.me/DIUkraine)
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Африканські військовополонені закликали вплинути на російську владу, щоб повернутися додому. Вони записали звернення до учасників саміту Росія-Африка, який відбудеться 28-29 жовтня в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис проєкту "Хочу жить".

Військовополонені африканці сподіваються, що майбутній саміт у Москві стане нагодою порушити питання їхнього визволення.

Вони записали відеозвернення, в якому закликали представників африканських держав використати свій вплив на Кремль, щоб допомогти повернути своїх громадян на батьківщину.

За даними Координаційного штабу, Росія активно вербує громадян африканських країн для участі у війні проти України. Проте після потрапляння в полон російська сторона не поспішає включати їх до списків на обмін.

За час повномасштабного вторгнення в український полон потрапили представники 59 країн світу, серед яких громадяни 18 африканських держав. Водночас за весь час РФ не забрала в межах обмінів жодного військовополоненого з Африки.

У Координаційному штабі також нагадали іноземцям, що участь у війні на боці росіян становить пряму загрозу їхньому життю та здоров'ю.

Нагадаємо, Bloomberg писало, що країна-агресорка продовжує вербувати найманців в Африці для війни проти України. При цьому Росія звертається до бідних країн.

Зазначимо, кілька африканських країн звернулися до України з проханням повернути їхніх громадян, які воювали на боці окупантів та опинилися в полоні.

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