Росіяни не захопили Часів Яр повністю, частковий контроль нічого не дає, - ЗСУ

"Їм би щось дав контроль над усім Часовим Яром. Він би дав їм вільну дорогу на Костянтинівку і можливість просуватися далі, заходити на висоти, просуватися до Костянтинівки. Оскільки контроль над Часовим Яром у них не повний, попри те, що казав Путін на зустрічі з Лукашенком, вони це використати не можуть", - зазначив речник.

Як пояснив Трегубов, те ж саме відбувається і в Торецьку, де росіяни не контролюють всю територію міста.

"Та ж історія над неповним контролем над містом Торецьк, де вони взяли значну частину, але пройти місто і піти далі не можуть. Тому на Костянтинівку вони тепер мріють наступати з Покровського напрямку", - заявив він.



Фото: Часів Яр на карті бойових дій (deepstatemap.live)