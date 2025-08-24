Росіяни не захопили Часів Яр повністю, частковий контроль нічого не дає, - ЗСУ

Російські війська не контролюють повністю місто Часів Яр у Донецькій області. Частковий контроль не дає окупантам результатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповування військ "Дніпро" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.
"Їм би щось дав контроль над усім Часовим Яром. Він би дав їм вільну дорогу на Костянтинівку і можливість просуватися далі, заходити на висоти, просуватися до Костянтинівки. Оскільки контроль над Часовим Яром у них не повний, попри те, що казав Путін на зустрічі з Лукашенком, вони це використати не можуть", - зазначив речник.
Як пояснив Трегубов, те ж саме відбувається і в Торецьку, де росіяни не контролюють всю територію міста.
"Та ж історія над неповним контролем над містом Торецьк, де вони взяли значну частину, але пройти місто і піти далі не можуть. Тому на Костянтинівку вони тепер мріють наступати з Покровського напрямку", - заявив він.
Фото: Часів Яр на карті бойових дій (deepstatemap.live)
Бої за Часів Яр у Донецькій області точаться вже тривалий час. Місто опинилося на лінії зіткнення після захоплення росіянами Бахмута.
Нагадаємо, 1 серпня російський диктатор Володимир Путін в прямому ефірі заявив про нібито окупацію Часового Яру. У ЗСУ спростували заяви Росії про Часів Яр. Лінія фронту в місті майже не змінюється впродовж місяців.
Більше про те, як добровольці тримають Часів Яр - у матеріалі РБК-Україна.