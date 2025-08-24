UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни не захопили Часів Яр повністю, частковий контроль нічого не дає, - ЗСУ

Фото: у ЗСУ розповіли про ситуацію у місті Часів Яр (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська не контролюють повністю місто Часів Яр у Донецькій області. Частковий контроль не дає окупантам результатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповування військ "Дніпро" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

"Їм би щось дав контроль над усім Часовим Яром. Він би дав їм вільну дорогу на Костянтинівку і можливість просуватися далі, заходити на висоти, просуватися до Костянтинівки. Оскільки контроль над Часовим Яром у них не повний, попри те, що казав Путін на зустрічі з Лукашенком, вони це використати не можуть", - зазначив речник.

Як пояснив Трегубов, те ж саме відбувається і в Торецьку, де росіяни не контролюють всю територію міста.

"Та ж історія над неповним контролем над містом Торецьк, де вони взяли значну частину, але пройти місто і піти далі не можуть. Тому на Костянтинівку вони тепер мріють наступати з Покровського напрямку", - заявив він.

Фото: Часів Яр на карті бойових дій (deepstatemap.live)

Бої за Часів Яр

Бої за Часів Яр у Донецькій області точаться вже тривалий час. Місто опинилося на лінії зіткнення після захоплення росіянами Бахмута.

Нагадаємо, 1 серпня російський диктатор Володимир Путін в прямому ефірі заявив про нібито окупацію Часового Яру. У ЗСУ спростували заяви Росії про Часів Яр. Лінія фронту в місті майже не змінюється впродовж місяців.

Більше про те, як добровольці тримають Часів Яр - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Часів ЯрЗбройні сили УкраїниВійна в Україні