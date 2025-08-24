RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россияне не захватили полностью Часов Яр, частичный контроль ничего не дает, - ВСУ

Фото: в ВСУ рассказали о ситуации в городе Часов Яр (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска не контролируют полностью город Часов Яр в Донецкой области. Частичный контроль не дает оккупантам результатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"Им бы что-то дал контроль над всем Часовым Яром. Он бы дал им свободную дорогу на Константиновку и возможность продвигаться дальше, заходить на высоты, продвигаться к Константиновке. Поскольку контроль над Часовым Яром у них не полный, несмотря на то, что говорил Путин на встрече с Лукашенко, они это использовать не могут", - отметил спикер.

Как пояснил Трегубов, то же самое происходит и в Торецке, где россияне не контролируют всю территорию города.

"Та же история над неполным контролем над городом Торецк, где они взяли значительную часть, но пройти город и пойти дальше не могут. Поэтому на Константиновку они теперь мечтают наступать с Покровского направления", - заявил он.

Фото: Часов Яр на карте боевых действий (deepstatemap.live)

 

Бои за Часов Яр

Бои за Часов Яр в Донецкой области идут уже длительное время. Город оказался на линии соприкосновения после захвата россиянами Бахмута.

Напомним, 1 августа российский диктатор Владимир Путин в прямом эфире заявил о якобы оккупации Часового Яра. В ВСУ опровергли заявления России о Часовом Яре. Линия фронта в городе почти не меняется на протяжении месяцев.

Больше о том, как добровольцы держат Часов Яр - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныЧасов ЯрВойна в Украине