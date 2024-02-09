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Росіяни заходять на околиці Авдіївки, до "все пропало" ще далеко, - МВА

Авдіївка, П'ятниця 09 лютого 2024 09:36
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Росіяни заходять на околиці Авдіївки, до "все пропало" ще далеко, - МВА Фото: Барабаш підтвердив, що росіяни заходять на околиці Авдіївки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупаційні війська заходять на околиці Авдіївки, але місто не перебуває під контролем ворога. Наразі українські воїни тримають оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телемарафону.

"Ситуація не проста, дуже складна. Ворог намагається реалізувати свої плани щодо оточення міста і з флангів з півдня і півночі... наші хлопці бачать, відпрацьовують ці моменти по відрізанню коксохіму від міста. Намагається ворог все-таки через дачний масив відрізати коксохім і тисне він туди дуже потужно", - сказав він.

Барабаш підтвердив, що окупаційні війська заходять на околиці Авдіївки і перебувають у приватному секторі.

"Так, на жаль, є така (інформація, - ред.). Але хлопці мужньо стримують їх, відбивають. Сили ворога в рази більші. Я іноді читаю Telegram-канали, що "Авдіївка вже впала". Такого однозначно нема. Якщо так хтось заявляє, то це у першу чергу неповага до захисників, які боронять це місто. Вони знають, що це не так... До того, що все пропало, ще далеко", - заявив начальник МВА.

За його словами, в Авдіївці залишаються 935 жителів, евакуація ускладнена через постійно бойові дії та обстріли. За вчора вдалося вивезти шістьох людей.

Бої в районі Авдіївки

Авдіївку називають "воротами до Донецька", російські загарбники з осені 2023 року намагаються захопити місто. Як зазначають українські військові, росіяни втрати у боях за Авдіївку десятки тисяч солдатів.

Наразі загарбникам вдається заходити на околиці Авдіївки. Ще одним форпостом оборони залишається коксохім.

Вчора, 8 лютого, ЗСУ збили під Авдіївкою російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

Що відбувається в Авдіївці та чому вона стала нав'язливою ідеєю Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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