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Россияне заходят на окраины Авдеевки, до "все пропало" еще далеко, - ГВА

Авдеевка, Пятница 09 февраля 2024 09:36
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Россияне заходят на окраины Авдеевки, до "все пропало" еще далеко, - ГВА Фото: Барабаш подтвердил, что россияне заходят на окраины Авдеевки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупационные войска заходят на окраины Авдеевки, но город не находится под контролем врага. Украинские воины держат оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире телемарафона.

"Ситуация не простая, очень сложная. Враг пытается реализовать свои планы по окружению города и с флангов с юга и севера... наши ребята видят, отрабатывают эти моменты по отрезанию коксохима от города. Пытается враг все-таки через дачный массив отрезать коксохим и давит он туда очень мощно", - сказал он.

Барабаш подтвердил, что оккупационные войска заходят на окраины Авдеевки и находятся в частном секторе.

"Да, к сожалению, есть такая (информация, - ред.). Но парни мужественно сдерживают их, отбивают. Силы врага в разы больше. Я иногда читаю Telegram-каналы, что "Авдеевка уже упала". Такого однозначно нет. Если так кто-то заявляет, это в первую очередь неуважение к защитникам, которые защищают этот город. Они знают, что это не так... До того, что все пропало, еще далеко", - заявил начальник ГВА.

По его словам, в Авдеевке остаются 935 жителей, эвакуация осложнена из-за постоянно боевых действий и обстрелов. За вчера удалось вывезти шесть человек.

Бои в районе Авдеевки

Авдеевку называют "вратами в Донецк", российские захватчики с осени 2023 года пытаются захватить город. Как отмечают украинские военные, россияне потеряли в боях за Авдеевку десятки тысяч солдат.

Сейчас захватчикам удается заходить на окраины Авдеевки. Еще одним форпостом обороны остается коксохим.

Вчера, 8 февраля, ВСУ сбили под Авдеевкой российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Что происходит в Авдеевке и почему она стала навязчивой идеей Путина - читайте в материале РБК-Украина.

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