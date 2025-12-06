Россияне "потеряли" авиабомбу и устроили блэкаут в Белгороде

Отмечается, что вечером 6 декабря в Белгороде прогремел мощный взрыв, центр города был полностью обесточен. Россиянам удалось восстановить электроснабжение только через час после отключения.

Как стало известно, взрыв произошел в Восточном округе Белгорода - возле местной подстанции. Тревогу не объявляли, ракетной и дроновой опасности не было. Только позже стало известно, что там упала российская авиабомба с самолета, который летел в направлении украинской границы.

Российские каналы предположили, что имело место очередное традиционное "нештатное схождение" КАБа, которых было уже немало - десятки управляемых авиабомб только за последний год упали на поля вблизи Белгорода и на его пригороды. Сейчас степень повреждений подстанции неизвестна, но ее удалось частично отремонтировать.