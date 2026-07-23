Росіяни загрузли під Куп’янськом через три серйозні проблеми, - ISW

Американські аналітики дійшли висновку, що наступ армії РФ на Куп'янському напрямку забуксував через:

щільність українських дронів; брак навченого особового складу; дефіцит бензину у російських окупантів.

З заявою з цього приводу уже виступив речник української бригади, що діє на Куп'янському напрямку.

За його словами, висока щільність активності українських безпілотників на цій ділянці фронту заважає армії РФ використовувати значну кількість її дронів, зокрема "Ланцет" та "Молнія".

Наразі на Куп'янському напрямку воюють підрозділи російського 347-го мотострілецького полку:

47-ма танкова дивізія;

68-й армійський корпус;

Східний військовий округ.

Саме вони стикнулися зі серйозним дефіцитом палива, через що не можуть активно використовувати мотоцикли, всюдиходи та пасажирські транспортні засоби.

Ба більше, солдати РФ не здатні проводити активні наступальні операції через брак навченого особового складу.

22 липня російський мілблогер заявив, що їхні війська продовжували обмежені наступальні операції на напрямку Борова. Проте просунутися вперед вони не змогли.

А геолокаційні кадри, оприлюднені напередодні, показують як український МіГ-29 здійснив атаку на ворожий пункт управління дронами на схід від Курилівки. Для удару були використані дві керовані бомби GBU-39.