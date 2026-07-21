Росія розгортає аналог Starlink: скільки супутників уже на орбіті
Другу партію російських супутників "Рассвет", які мають стати аналогом Starlink, уже виведено на орбіту.
Про це попередив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
"Росія запустила другу партію супутників "Рассвет", які мають стати аналогом "Старлінк". Таким чином, на орбіті зараз перебуває до 40 супутників", - заявив "Флеш".
За його словами, ворожі супутники поки ще не зайняли своїх місць у орбітальному угрупованні. Однак це може статися вже незабаром.
Радник Зеленського також пояснив: щоб почати використовувати угруповання "Рассвет" у військових цілях - Росії доведеться запустити щонайменше кілька сотень супутників.
"Флеш" також додав:
- SpaceX зараз має понад 15 тисяч;
- One Web вивела близько 600 -700;
- Amazon Leo має 400-500 (планує запустити до 4000).
Російська супутникова система "Рассвет" - що про неї відомо:
- комерційний запуск сервісу запланували на 2027 рік;
- найближчими місяцями система повинна пройти тестування;
- до 2030 року Росія планує розгорнути близько 292–300 супутників для повноцінного угруповання;
- загалом із урахуванням заміни апаратів, що виходитимуть із ладу, планується запустити 383 супутники у межах 24 ракетних пусків;
- за іншими російськими планами, у перспективі угруповання може зрости до близько 900 супутників до 2035 року;
- Росія заявляє, що "Рассвет" має забезпечувати швидкість до 1 Гбіт/с на абонентський термінал із затримкою сигналу до 70 мс.
- цей проєкт нібито зможе забезпечити широкосмуговий інтернет із глобальним покриттям;
- західні та українські фахівці попереджають, що система може мати стратегічне та військове значення - зокрема для зв’язку та управління;
- оціночна вартість проєкту в чернетці паспорта федеральної ініціативи сягає 445 млрд рублів.
До речі, раніше "Флеш" попереджав, що росіяни почали частіше використовувати "Шахеди" в режимі ручного керування.
Ба більше, стало відомо, що ворог створює "розумні" рої дронів.
Також нещодавно радник Зеленського пояснив, чому тривога про балістику іноді запізнюється.