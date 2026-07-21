Росія розгортає аналог Starlink: скільки супутників уже на орбіті

Другу партію російських супутників "Рассвет", які мають стати аналогом Starlink, уже виведено на орбіту.

Про це попередив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Росія запустила другу партію супутників "Рассвет", які мають стати аналогом "Старлінк". Таким чином, на орбіті зараз перебуває до 40 супутників", - заявив "Флеш".

За його словами, ворожі супутники поки ще не зайняли своїх місць у орбітальному угрупованні. Однак це може статися вже незабаром.

Радник Зеленського також пояснив: щоб почати використовувати угруповання "Рассвет" у військових цілях - Росії доведеться запустити щонайменше кілька сотень супутників.

"Флеш" також додав:

SpaceX зараз має понад 15 тисяч;

One Web вивела близько 600 -700;

Amazon Leo має 400-500 (планує запустити до 4000).

Російська супутникова система "Рассвет" - що про неї відомо: