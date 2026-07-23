ua en ru
Чт, 23 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Балістика прорвалася: як ППО відбивала нову атаку РФ

08:22 23.07.2026 Чт
2 хв
Повітряні сили озвучили українцям важливе попередження
aimg Юлія Капітонова
Балістика прорвалася: як ППО відбивала нову атаку РФ Фото: ППО знову знешкодила більшість російських цілей (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Минулої ночі Росія била по Україні балістичною та керованими авіаційними ракетами, ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Новий повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 22 липня.

Цього разу російські загарбники здійснювали атаку:

  • балістичною ракетою "Іскандер-М" із ТОТ АР Крим;
  • 5 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ АР Крим;
  • 168 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Донецьк -ТОТ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ та безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Згідно з останніми даними, станом на 07:30, ППО успішно змогла знешкодити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 154 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів.

Також вказано, що російські цілі збивали на півночі, півдні та сході країни.

"Зафіксовано влучання балістичної та трьох керованих авіаційних ракет, 7 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4", - підтвердили в ПС ЗСУ.

Окрім того, захисники попередили українців, що атака РФ триває, а в повітряному просторі досі є декілька ворожих БпЛА.

"Дотримуйтесь правил безпеки!" - закликали цивільних воїни.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Путін планує підставити Україну перед НАТО та розробив новий план дій.

Також ми розповідали про наслідки нової атаки ворога на Київську область.

Окрім того, стало відомо, які нові провокації та диверсії Росія готує проти країн Європи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Війна Росії проти України Атака дронів Ракетна атака
Новини
Дрони атакували Воронеж, серед можливих цілей знову Wildberries
Дрони атакували Воронеж, серед можливих цілей знову Wildberries
Аналітика
Після завершення бойових дій суспільство вимагатиме оновлення влади: Ігор Гринів
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Після завершення бойових дій суспільство вимагатиме оновлення влади: Ігор Гринів