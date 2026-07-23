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Росіяни загрузли під Куп’янськом через три серйозні проблеми, - ISW

09:06 23.07.2026 Чт
2 хв
Чим завершилися нові спроби наступу армії РФ?
aimg Юлія Капітонова
Росіяни загрузли під Куп’янськом через три серйозні проблеми, - ISW Фото: Солдати РФ не можуть просунутися під Куп’янськом (Getty Images)
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21 та 22 липня російські війська провели обмежені наступальні операції на Куп'янському напрямку. Однак вони не змогли просунутися вперед через низку конкретних причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики дійшли висновку, що наступ армії РФ на Куп'янському напрямку забуксував через:

  1. щільність українських дронів;
  2. брак навченого особового складу;
  3. дефіцит бензину у російських окупантів.

З заявою з цього приводу уже виступив речник української бригади, що діє на Куп'янському напрямку.

За його словами, висока щільність активності українських безпілотників на цій ділянці фронту заважає армії РФ використовувати значну кількість її дронів, зокрема "Ланцет" та "Молнія".

Наразі на Куп'янському напрямку воюють підрозділи російського 347-го мотострілецького полку:

  • 47-ма танкова дивізія;
  • 68-й армійський корпус;
  • Східний військовий округ.

Саме вони стикнулися зі серйозним дефіцитом палива, через що не можуть активно використовувати мотоцикли, всюдиходи та пасажирські транспортні засоби.

Ба більше, солдати РФ не здатні проводити активні наступальні операції через брак навченого особового складу.

22 липня російський мілблогер заявив, що їхні війська продовжували обмежені наступальні операції на напрямку Борова. Проте просунутися вперед вони не змогли.

А геолокаційні кадри, оприлюднені напередодні, показують як український МіГ-29 здійснив атаку на ворожий пункт управління дронами на схід від Курилівки. Для удару були використані дві керовані бомби GBU-39.

До речі, раніше ми розповідали, як ППО відбивала атаку РФ 23 липня та скільки цілей знищила.

Окрім того, стало відомо, що Німеччина та Британія таємно створюють новітні ракети для ураження РФ.

Також з'ясувалося, що Росія розгортає аналог Starlink. Дізнайтеся, коли він може запрацювати.

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