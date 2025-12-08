Росіяни задіюють резерв, щоб захопити Покровськ і Мирноград, - ДШВ

Українські підрозділи, які перебувають на цій ділянці фронту, говорили про це ще наприкінці листопада. Приміром, для підкріплення своїх сил військове командування вирішило закинути на Покровськ 76-ту псковську десантно-штурмову дивізію - її фіксували 2022 року в Київській області.

"Росіяни будуть їх залучати, тому що, в принципі, як не крути, вони сточуються. І якби їм було легко захопити Покровськ, вони, я думаю, вже б це зробили. А так, оскільки вони застрягли в міських боях, відповідно видно, що їм не вистачає сил. Це їхній оперативний резерв і вони хочуть його використати", - зазначив Лефтер.