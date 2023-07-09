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Росіяни забороняють мешканцям захоплених областей спілкуватися з людьми з вільної України, - ЦНС

Ілюстративне фото: росіяни забороняють мешканцям захоплених областей спілкуватися з людьми з вільної України (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти намагаються інформаційно ізолювати тимчасово захоплені території та забороняють місцевим мешканцям спілкуватися з жителями підконтрольних Україні територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву".

Зокрема, в Луганській області задля боротьби з витоком інформації щодо розташування ворожих військ окупаційна адміністрація погрожує наслідками всім, хто розмовляє з людьми, які перебувають на підконтрольній України території.

Повідомляються, що після низки успішних ракетних ударів по скупченню загарбників, в населених пунктах Луганської області посилили перевірку телефонів місцевих мешканців під приводом пошуку інформаторів.

Ситуація на окупованих територіях

Росіяни на окупованих територіях вишукують проукраїнськи налаштованих мешканців. Вони можуть їх допитувати, погрожувати їм чи навіть застосовувати насилля.

Зокрема, в Запорізької області росіяни змушують таксистів доносити на людей з проукраїнськими поглядами.

Тим часом РФ ужесточила пропаганду на захоплених територій Херсонської області, щоб посилити лояльність цивільних до так званих "адміністрацій".

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