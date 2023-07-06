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Росіяни посилили пропаганду в окупованій частині Херсонської області, - ЦНС

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Четвер 06 липня 2023 15:29
Росіяни посилили пропаганду в окупованій частині Херсонської області, - ЦНС Фото: росіяни посилили пропаганду в окупованій частині Херсонської області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія посилила пропаганду на тимчасово окупованих територій Херсонської області, щоб посилити лояльність цивільних до так званих "адміністрацій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву".

"Аналіз інформаційного простору ТОТ Херсонської області вказує на те, що російське військово-політичне збільшує кількість матеріалів пропагандистського змісту спрямованого на місцеве населення, з метою посилення лояльності до окупаційної адміністрації", - пише пресслужба.

Зазначається, що наразі в друкованих виданнях й месенджерах поширюються наступні наративи:

  • "російське керівництво сприяє підвищенню рівня життя мешканців регіону";
  • "економічний форум в Санкт-Петербурзі продемонстрував сильні сторони Херсонської області та сприятиме тісній інтеграції регіону в РФ";
  • "російські вищі навчальні заклади готові приймати абітурієнтів з Херсонської області";
  • "Україна відмовилась від історичного минулого та нехтує славою "дідів".

Тим часом в Донецькій області зростає невдоволення серед цивільних, які погодились на пропозицію окупаційної "адміністрації" щодо виїзду на територію Росії.

"Зокрема, ключовою темою для обговорення є соціально-економічне пригнічення "евакуйованих" мешканців Донецької області на території Росії, оскільки у них місяцями відсутній доступ до соціальних виплат, ринку праці, а також послуг сфери охорони здоров’я", - додає ЦНС.

Увага акцентується на тому, що Кремль ввів населення в окупації в оману, обіцяючи йому забезпечити всім необхідним, а натомість відбувається фактичний примус до прийняття російського громадянства, оскільки без триколору людям відмовляють в будь-яких послугах.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними "Центру національного спротиву", росіяни тим часом готуються пограбувати музей-заповідник "Херсонес Таврійський" у тимчасово окупованому Криму.

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Херсонська область Російська Федерація
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