Россияне запрещают жителям захваченных областей общаться с людьми из свободной Украины, - ЦНС

В частности, в Луганской области для борьбы с утечкой информации о расположении вражеских войск оккупационная администрация грозит последствиями всем, кто разговаривает с людьми, которые находятся на подконтрольной Украине территории.

Сообщаются, что после ряда успешных ракетных ударов по скоплению захватчиков в населенных пунктах Луганской области ужесточили проверку телефонов местных жителей под предлогом поиска информаторов.

Ситуация на оккупированных территориях

Россияне на оккупированных территориях выискивают проукраински настроенных жителей. Они могут их допрашивать, угрожать или даже применять насилие.

В частности, в Запорожской области россияне заставляют таксистов доносить на людей с проукраинскими взглядами.

Тем временем РФ усилила пропаганду на захваченных территориях Херсонской области, чтобы способствовать лояльности гражданских к так называемым "администрациям".

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