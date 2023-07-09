Россияне запрещают жителям захваченных областей общаться с людьми из свободной Украины, - ЦНС

Российские оккупанты пытаются информационно изолировать временно захваченные территории и запрещают местным жителям общаться с жителями подконтрольных Украине территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр национального сопротивления".
В частности, в Луганской области для борьбы с утечкой информации о расположении вражеских войск оккупационная администрация грозит последствиями всем, кто разговаривает с людьми, которые находятся на подконтрольной Украине территории.
Сообщаются, что после ряда успешных ракетных ударов по скоплению захватчиков в населенных пунктах Луганской области ужесточили проверку телефонов местных жителей под предлогом поиска информаторов.
Россияне на оккупированных территориях выискивают проукраински настроенных жителей. Они могут их допрашивать, угрожать или даже применять насилие.
В частности, в Запорожской области россияне заставляют таксистов доносить на людей с проукраинскими взглядами.
Тем временем РФ усилила пропаганду на захваченных территориях Херсонской области, чтобы способствовать лояльности гражданских к так называемым "администрациям".
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