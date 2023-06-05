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В Запорізькій області росіяни змушують таксистів шпигувати за місцевими, - ЦНС

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Понеділок 05 червня 2023 03:47
В Запорізькій області росіяни змушують таксистів шпигувати за місцевими, - ЦНС Фото: в Запорізькій області росіяни змушують таксистів шпигувати за людьми (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На окупованих територіях Запорізької області росіяни змушують таксистів доносити на людей з проукраїнськими поглядами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

В ЦНС стверджують, що окупаційна влада тисне на таксистів, щоб ті ставали агентами росіян і повідомляли їм про осіб з проукраїнськими настроями.

"Таким чином росіяни сподіваються побороти українське підпілля. Однак в них немає жодних шансів перемогти український спротив", – підкреслюють у ЦНС.

Ситуація в Запорізькій області

З початку повномасштабного вторгнення росіянам вдалось окупувати значну частину Запорізької області. З тих пір щодо місцевого населення відбуваються всілякі утиски.

Наприклад, загарбники шантажують інсулінозалежних людей, не видаючи їм ліки, поки ті не отримають паспорт РФ.

Однак, їм не вдається знищити українське підпілля - партизани продовжують свою боротьбу проти окупантів. Наприклад, 2 червня в Михайлівці, що під Мелітополем, невідомі підірвали автомобіль з колаборантами.

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