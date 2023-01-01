Окупантам не вистачає медиків для лікування своїх поранених, - ЦНС

На тимчасово захоплених територіях не вистачає медиків для лікування поранених російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Як зазначає Центр, на тимчасово окупованому півдні настільки зросла кількість поранених окупантів, що медперсонал ворога не справляється і повертається до Росії.

"Так, у Мелітополі через високий інтенсив роботи почали звільнятися російські лікарі, завезені з Росії. Нові ж лікарі не поспішають приїжджати до тимчасово окупованого міста. Відтак ворог має значний дефіцит медичних працівників і цьому не допомагають навіть підвищення виплат", - підкреслює Центр.

Через таку кількість поранених російських військових місцеві лікарні майже не обслуговують цивільне населення, бо в окупантів у пріоритеті їхні солдати.

"Аналогічна ситуація з медикаментами - їх завозять до лікарень саме на лікування солдат РФ", - зазначає ЦНС.