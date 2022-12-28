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МЗС про примусову видачу паспортів РФ на окупованих територіях: доказ геноциду

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Київ, Середа 28 грудня 2022 12:12
МЗС про примусову видачу паспортів РФ на окупованих територіях: доказ геноциду Фото: МЗС засуджує примусову паспортизацію РФ на окупованих територіях України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Примусова видача Росією своїх паспортів жителям окупованих територій України є черговим доказом геноциду. Таким чином РФ порушає основоположні права людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ.

У МЗС відреагували на указ російського диктатора Володимира Путіна щодо порядку набуття громадянства Росії українцями, які мешкають на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

У міністерстві назвали указ "нікчемним", який свідчить про неготовність Росії до переговорів, а також бажання Кремля продовжувати війну.

Примусова паспортизація та насильницька асиміляція підтверджує злочинну сутність тоталітарного російського режиму, який позбавляє українців права на вільний вибір громадянства.

"Особливе обурення викликає запроваджений без згоди отримувачів порядок видачі російських паспортів примусово переміщеним на територію РФ українським дітям та підліткам від 14 до 18 років, що є кричущим порушенням основоположних прав людини та доказом вчинення Росією геноциду українців", - йдеться у повідомленні.

МЗС засуджує затверджений Путіним указ, що порушує низку міжнародних прав та договорів. Міністерство зазначає, що даний документ не має для України та більшості членів ООН жодних правових наслідків.

Нагадаємо, 26 грудня російський диктатор Володимир Путін затвердив порядок видачі паспортів РФ жителям окупованих територій України. Згідно з документом, російські паспорти в окупації будуть видавати протягом 10 днів, а діти нібито автоматично набувають громадянства РФ.

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