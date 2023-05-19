Росіяни з'єднали Джарилгач з окупованою частиною Херсонської області, - Генштаб

Російські окупанти засипали переправу до острова Джарилгач піском, щоб з'єднати його з окупованою частиною Херсонської області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
"За підтвердженою інформацією, російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском", - сказано у повідомленні.
У Генштабі додають, що це зроблено для того, щоб більш інтенсивно використовувати природоохоронну територію національного парку для військових потреб. Зокрема, загарбники облаштували на острові військовий полігон.
Росіяни використовують Крим як військову базу та полігон у війні проти України. До того ж вони тримають у Чорному морі кораблі, з яких запускають по території України ракети та керовані авіабомби.
Додамо, що судячи із супутникових знімків та даних української розвідки, росіяни готуються до оборони Криму, оскільки вирили кілометри траншей й окопів та замінували територію.
Окрім того, останнім часом у Криму почастішали вибухи, які стаються на залізниці чи місцях, де розміщуються військові об'єкти окупантів. Так, сьогодні зранку загарбники заявили, що нібито знайшли уламки невідомого безпілотника на залізниці в Джанкойському районі.
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