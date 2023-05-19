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Нова "атака"? Росіяни стверджують, що знайшли дрон на залізниці у Криму

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Джанкой, П'ятниця 19 травня 2023 09:36
Нова "атака"? Росіяни стверджують, що знайшли дрон на залізниці у Криму Фото: росіяни заявили, що дрон упав на залізницю в Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявляють, що нібито знайшли уламки невідомого дрона на залізниці в окупованому Криму. Як стверджують росЗМІ, рух потягів призупинили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал BAZA.

За словами росіян, інцидент стався в ніч на 19 травня поблизу станції Солоне Озеро в Джанкойському районі Криму.

"Невідомий безпілотник упав на залізничні колії у Криму. Під час падіння він обірвав контактні дроти", - йдеться у повідомленні.

Росіяни запевняють, що залізниця не постраждала, але рух потягів все ж призупинили. ЗМІ зазначають, що на місці інциденту нібито виявили багато уламків, там працюють вибухотехніки.

Нова &quot;атака&quot;? Росіяни стверджують, що знайшли дрон на залізниці у Криму

скриншот google.com/maps

Нагадаємо, 18 травня поблизу Бахчисарая у Криму пролунав вибух на залізниці, а росіяни відразу заявили про "диверсію". Пізніше стало відомо, що внаслідок інциденту пошкоджено близько 50 метрів залізничного полотна, з рейок зійшли 8 вагонів з зерном.

У військовій розвідці заявили, що залізницю, де стався вибух, окупанти використовували для перевезення зброї.

Ситуація в Криму

На територію окупованого півострова все частіше лунають вибухи, особливо у місцях, де розміщуються військові об'єкти.

Крім того, супутникові знімки свідчать, що окупанти готуються до оборони Криму, оскільки вирили кілометри траншей та окопів. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни проводять рейди по залізничних станціях та автовокзалах у Криму, а також шукають партизанів.

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