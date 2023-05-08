Чи готуються росіяни до курортного сезону в окупованому Криму: що кажуть у ГУР

Російські загарбники в тимчасово окупованому Криму перекопали всі пляжі, там багато чого заміновано. Тому про підготовку ворога до курортного сезону в таких умовах не можливо говорити.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"У концтаборах курортний сезон не проводять", - заявив Юсов.

Він наголосив, що сьогодні й вся Російська Федерація, і тимчасово окуповані території, коли йдеться про Крим - це великий режимний об'єкт, військова база з елементами концтабору.

"Тому якщо ми говоримо про ті ж траншеї та інженерні роботи - всі пляжі перекопані, багато чого заміновано. В таких умовах тотальних фільтраційних заходів, роботи спецслужб, по суті репресивного режиму, особливо на окупованому півострові, про який курортний сезон можна говорити? Хіба якщо переодягнені ФСБ-шники будуть вдавати з себе туристів - у такому випадку можливо", - зауважив представник ГУР.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у тимчасово окупованому Криму росіяни почали розставляти на пляжах таблички, які попереджають про мінування. Також так звана "влада" заявляла про підготовку до організації курортного сезону в Криму.

При цьому стало відомо, що на кримських пляжах зафіксували сотні кілометрів окопів, які викопали росіяни.

Додамо, як раніше заявляли в ОК "Південь", росіянам, які звикли жити та відпочивати в окупованому Криму, варто звикати до звуків повітряної тривоги.

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