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Россияне соединили Джарылгач с оккупированной частью Херсонской области, - Генштаб

Иллюстративное фото: россияне соединили Джарылгач с оккупированной частью Херсонской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты засыпали переправу к острову Джарылгач песком, чтобы соединить его с оккупированной частью Херсонской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

"По подтвержденной информации, российские оккупационные войска соединили остров Джарылгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное, засыпав переправу на остров песком", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавляют, что это сделано для того, чтобы более интенсивно использовать природоохранную территорию национального парка для военных нужд. В частности, захватчики обустроили на острове военный полигон.

Ситуация в Крыму

Россияне используют Крым как военную базу и полигон в войне против Украины. К тому же они держат в Черном море корабли, с которых запускают по территории Украины ракеты и управляемые авиабомбы.

Добавим, что, судя по спутниковым снимкам и данным украинской разведки, россияне готовятся к обороне Крыма, поскольку вырыли километры траншей и окопов и заминировали территорию.

Кроме того, в последнее время в Крыму участились взрывы, которые случаются на железной дороге или в местах, где размещаются военные объекты оккупантов. Так, сегодня утром захватчики заявили, что якобы нашли обломки неизвестного беспилотника на железной дороге в Джанкойском районе.

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