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Росіяни, ймовірно, атакували Київ ракетами з КНДР, одна з них розвалилася в повітрі, - ЗМІ

Україна, Вівторок 06 серпня 2024 17:05
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Росіяни, ймовірно, атакували Київ ракетами з КНДР, одна з них розвалилася в повітрі, - ЗМІ Фото: північнокорейська ракета KN-23 розвалилась в повітрі (з відкритих джерел)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація продовжує направляти по українських містах північнокорейські балістичні ракети типу KN-23. Сьогодні вночі над Броварами просто в повітря розсипалась ракета, яка мала маркування характерне для ракет з КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

За даними видання, під час сьогоднішньої атаки по Києву, ворог знову використав балістичні ракети з КНДР - KN-23.

Північнокорейські ракети вже не вперше розсипаються просто у повітрі під час атаки. Вперше це помітили під час атаки 31 липня, тоді ракета впала у ліс під Білою Церквою.

Цього ж разу одна з ракет KN-23 впала на околиці Броварів. Момент її падіння був знятий на відео та вже широко розповсюджений у мережі.

Ворожа ракета впала у лісі поряд із трасою і це навряд було ціллю удару. Зазначимо, що місце падіння знаходилось за 20 км від центру Києва.

Про те, що дана ракета саме KN-23 стало відомо завдяки знайденим решткам. Defense Express отримали фото уламків з характерним маркуванням для ракет з КНДР.

Нагадаємо, що у матеріалі РБК-Україна ми пояснювали, що відомо про ці снаряди та яку загрозу вони несуть.

Ми повідомляли, що сьогодні вночі ворог знову здійснив комбіновану атаку на Україну. Зокрема ворог запустив ударні дрони в напрямку Києва.

Крім того, окупанти застосували під час атаки ракети Х-59 та балістичне озброєння "Іскандер-М" або "KN-23".

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