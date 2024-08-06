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Россияне, вероятно, атаковали Киев ракетами из КНДР, одна из них развалилась в воздухе, - СМИ

Украина, Вторник 06 августа 2024 17:05
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Россияне, вероятно, атаковали Киев ракетами из КНДР, одна из них развалилась в воздухе, - СМИ Фото: северокорейская ракета KN-23 развалилась в воздухе (из открытых источников)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация продолжает направлять по украинским городам северокорейские баллистические ракеты типа KN-23. Сегодня ночью над Броварами просто в воздух рассыпалась ракета, которая имела маркировку характерную для ракет из КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

По данным издания, во время сегодняшней атаки по Киеву, враг снова использовал баллистические ракеты из КНДР - KN-23.

Северокорейские ракеты уже не впервые рассыпаются прямо в воздухе во время атаки. Впервые это заметили во время атаки 31 июля, тогда ракета упала в лес под Белой Церковью.

На этот же раз одна из ракет KN-23 упала на окраине Броваров. Момент ее падения был снят на видео и уже широко распространен в сети.

Вражеская ракета упала в лесу рядом с трассой и это вряд ли было целью удара. Отметим, что место падения находилось в 20 км от центра Киева.

О том, что данная ракета именно KN-23 стало известно благодаря найденным остаткам. Defense Express получили фото обломков с характерной маркировкой для ракет из КНДР.

Напомним, что в материале РБК-Украина мы объясняли, что известно об этих снарядах и какую угрозу они несут.

Мы сообщали, что сегодня ночью враг снова совершил комбинированную атаку на Украину. В частности, враг запустил ударные дроны в направлении Киева.

Кроме того, оккупанты применили во время атаки ракеты Х-59 и баллистическое вооружение "Искандер-М" или "KN-23".

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