UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вже тиждень не виводять кораблі у Чорне море: у ВМС назвали причину

Фото: речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові кораблі вже сьомий день не спостерігаються в акваторії Чорного моря.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він зазначив, що така ситуація може бути пов'язана з побоюваннями росіян щодо можливих втрат.

"Інше питання - чому вони припинили саме у такий спосіб вести охорону пункту базування, як і раніше, за рахунок підводного човна. Я думаю, що цю інформацію ми можемо дізнатися згодом. Може, це - технічне обслуговування, може - якесь внутрішнє рішення", - заявив Плетенчук. 

Речник ВМС також зазначив, що всі російські бойові одиниці залишаються на базі в Новоросійську. 

Ситуація у Чорному морі

За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, росіяни уникають виведення надводних кораблів у Чорне та Азовське моря. Він зазначав, що міжбазові переходи російських кораблів наразі відсутні. Останній перехід відбувся під час виходу з Азовського моря, коли стало очевидно, що перебування там є небезпечним.

При цьому речник ВМС казав, що Росія використовує підводні човни для виходу в Чорне море, щоб продемонструвати свою присутність.

Плетенчук також розповідав, що підводні човни Чорноморського флоту РФ в основному перебувають на чергуванні в східній частині Чорного моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное мореВМС УкраїниВійна в УкраїніВійна Росії проти України