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Чому російський флот не ризикує виходити в Чорне та Азовське моря: відповідь Плетенчука

Четвер 22 серпня 2024 13:05
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Чому російський флот не ризикує виходити в Чорне та Азовське моря: відповідь Плетенчука Фото: речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Ситуація в Чорному та Азовському морях залишається стабільною. Вже не перший день в обох морях не спостерігається жодних російських надводних кораблів.

По це заявив речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, наразі всі боєздатні одиниці російського флоту знаходяться в пункті базування "Новоросійськ".

Плетенчук підкреслив, що росіяни переважно використовують підводні човни для присутності в морі.

"Фактично, один підводний човен виходить в море, його змінює інший. Це дозволяє не лише демонструвати свою присутність, а й забезпечувати охорону бази. Надводні кораблі не ризикують виходити в море", - зазначив він.

За його словами, міжбазові переходи російських кораблів наразі відсутні. Останній перехід відбувся під час виходу з Азовського моря, коли стало очевидно, що перебування там є небезпечним.

"І вчора Військово-Морські Сили ЗСУ вкотре підтвердили, що ця територія перебуває під нашим вогневим контролем. Тоді вони доволі швидко повернулися на цю базу. З Криму такий вихід був так само після кількох влучних відпрацювань", - розповів Плетенчук.

Він також зазначив, що спостерігати за переходами підводних човнів досить складно через їх короткочасність та максимальну швидкість руху.

Раніше речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зауважив, що Росія використовує підводні човни для виходу в Чорне море, щоб продемонструвати свою присутність.

Також Плетенчук розповідав, що підводні човни Чорноморського флоту РФ в основному перебувають на чергуванні в східній частині Чорного моря.

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