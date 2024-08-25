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Россияне уже неделю не выводят корабли в Черное море: в ВМС назвали причину

Фото: спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные корабли уже седьмой день не наблюдаются в акватории Черного моря.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он отметил, что такая ситуация может быть связана с опасениями россиян относительно возможных потерь.

"Другой вопрос - почему они прекратили именно таким образом вести охрану пункта базирования, как и раньше, за счет подводной лодки. Я думаю, что эту информацию мы можем узнать позже. Может, это - техническое обслуживание, может - какое-то внутреннее решение", - заявил Плетенчук. 

Представитель ВМС также отметил, что все российские боевые единицы остаются на базе в Новороссийске. 

Ситуация в Черном море

По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, россияне избегают вывода надводных кораблей в Черное и Азовское моря. Он отмечал, что межбазовые переходы российских кораблей пока отсутствуют. Последний переход состоялся во время выхода из Азовского моря, когда стало очевидно, что пребывание там является опасным.

При этом представитель ВМС говорил, что Россия использует подлодки для выхода в Черное море, чтобы продемонстрировать свое присутствие.

Плетенчук также рассказывал, что подлодки Черноморского флота РФ в основном находятся на дежурстве в восточной части Черного моря.

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