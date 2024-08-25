Россияне уже неделю не выводят корабли в Черное море: в ВМС назвали причину

Он отметил, что такая ситуация может быть связана с опасениями россиян относительно возможных потерь.

"Другой вопрос - почему они прекратили именно таким образом вести охрану пункта базирования, как и раньше, за счет подводной лодки. Я думаю, что эту информацию мы можем узнать позже. Может, это - техническое обслуживание, может - какое-то внутреннее решение", - заявил Плетенчук.

Представитель ВМС также отметил, что все российские боевые единицы остаются на базе в Новороссийске.