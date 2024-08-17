ua en ru
Сб, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Речник ВМС пояснив, навіщо РФ тримає підводні човни в Чорному морі

Субота 17 серпня 2024 17:36
UA EN RU
Речник ВМС пояснив, навіщо РФ тримає підводні човни в Чорному морі Фото: Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація випускає свої підводні човни в Чорне море, щоб поставити "галочку" про присутність.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

За його словами, росіяни намагаються зберегти бодай номінальну присутність хоча б в Чорному морі.

Натомість Азовське море ворожі кораблі покинули повністю. Плетенчук пояснює це тим, що максимальна глибина моря складає 15 метрів, тож там "підводним човном не розженешся". Враховуючи це, навіть у надводному положенні підводному кораблю в Азовському морі буде затісно.

"А в Чорному морі глибина дозволяє в принципі бути присутніми. От вони намагаються цю присутність демонструвати у такий спосіб. Виходити надводними човнами в них бажання особливого нема", - сказав речник ВМС.

Нагадаємо, що за словами Плетенчука, підводні човни Чорноморського флоту РФ в основному перебувають на чергуванні в східній частині Чорного моря.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЗСУ завдали удару по підводному корабель РФ "Ростов-на-Дону". Внаслідок атаки судно затонуло в окупованому Севастополі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Гендиректора "Охматдиту" відсторонили від виконання обов'язків
Гендиректора "Охматдиту" відсторонили від виконання обов'язків
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку