Речник ВМС пояснив, навіщо РФ тримає підводні човни в Чорному морі
Російська Федерація випускає свої підводні човни в Чорне море, щоб поставити "галочку" про присутність.
Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.
За його словами, росіяни намагаються зберегти бодай номінальну присутність хоча б в Чорному морі.
Натомість Азовське море ворожі кораблі покинули повністю. Плетенчук пояснює це тим, що максимальна глибина моря складає 15 метрів, тож там "підводним човном не розженешся". Враховуючи це, навіть у надводному положенні підводному кораблю в Азовському морі буде затісно.
"А в Чорному морі глибина дозволяє в принципі бути присутніми. От вони намагаються цю присутність демонструвати у такий спосіб. Виходити надводними човнами в них бажання особливого нема", - сказав речник ВМС.
Нагадаємо, що за словами Плетенчука, підводні човни Чорноморського флоту РФ в основному перебувають на чергуванні в східній частині Чорного моря.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЗСУ завдали удару по підводному корабель РФ "Ростов-на-Дону". Внаслідок атаки судно затонуло в окупованому Севастополі.
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